Pagelle Milan Braga Primavera: fate una statua a Raveyre, Zeroli decisivo x2 VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di Youth League 2023/24: pagelle Milan Braga Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di Youth League 2023/24: pagelle Milan Braga Primavera

Raveyre 9 – 6 parate, 6! Il Braga nei primi 45′ non sa più come superarlo. Mette lui i guantoni sulla qualificazione, sbarrando la strada a Vasconcelos e compagni. Monumentale anche nel recupero su Noro e nella lotteria dei rigori, in cui intuisce e para due penalty!

Magni 6 – Prestazione ordinata, senza sbavature. Concede poco sul suo binario di competenza: attacca poco, si concentra di più sulla fase di copertura.

Simic 6 – La macchia della sua partita è il troppo spazio concesso a Dinis Rodrigues in occasione del momentaneo pareggio. L’unico duello perso, ma l’attaccante del Braga è troppo libero di colpire.

Nsiala 5 – Non raddoppia la marcatura a sinistra in occasione del cross che porta al pareggio 1-1 del Braga. Poi si lascia anticipare troppo ingenuamente da Furtado, che di testa fa 2-2 nel recupero.

Jimenez 6.5 – Ha un motore diverso da tutti gli altri: lo ha dimostrato in prima squadra con Pioli, lo ha confermato anche oggi al ritorno in Primavera. Difensivamente cala nel finale, lasciando troppo spazio ai graffi di Furtado. Dal 67′ Bartesaghi 6.5 – Assist al bacio per Zeroli, poi freddezza nell’aprire i tiri dal dischetto. Impatto importante sul match.

Stalmach 6 – Dura poco più di mezz’ora la sua partita: costretto al cambio per un problema alla caviglia. Partita rocciosa fino a quel momento: buona copertura alla difesa con il suo filtro e apporto alla manovra offensiva con i suoi inserimenti. Dal 36′ Malaspina 6 – Ordinato in regia, non ruba l’occhio con particolari giocate. Sbaglia il rigore.

Eletu 6 – Dal suo lancio ad imbucare per Scotti prende forma l’azione dell’1-0 di Sia. Tesse trame, geometrie, in cabina di regia: compito non semplice oggi contro un centrocampo di muscoli e talento come quello del Braga. Dal 67′ Sala 6 – Forze fresche in mezzo al campo per difendere gli attacchi del forcing avversario.

Zeroli 7.5 – Prima del gol la sua partita non era stata memorabile. Un’ammonizione presa nel primo tempo, un po’ il freno a mano tirato e pochi lampi da un giocatore del suo talento. Ma il talento lo ha dimostrato nel gol che è valso il 2-1, di tacco, al volo, in area, e nell’ultimo rigore della lotteria finale.

Scotti 7 – Da vedere e rivedere il doppio passo e il traversone che porta al gol di Sia. Giocata super in una partita in cui non viene mai contenuto dalla difesa del Braga. Dal 67′ Parmiggiani 6 – Muscoli e grinta per difendere il vantaggio.

Camarda 6 – Non è graffiante come suo solito in area di rigore, è vero, non ha praticamente occasioni per fare male. Ma non è un problema: lavora tanto per la squadra, combatte con i centrali del Braga, tiene alto il baricentro della squadra. Dall’88’ Simmelhack SV.

Sia 7 – Croce e delizia del primo tempo del Milan: si guadagna il rigore ma poi viene ipnotizzato da Joao Carvalho. 10 minuti dopo, però, si riscatta con il tap-in dell’1-0. Inizia lui, poi, l’azione del raddoppio, con il colpo di tacco che libera Bartesaghi.

All. Abate 6.5 – Fino all’ultimo respiro, questo Milan non molla mai. In vantaggio, poi ripresi, di nuovo in vantaggio, di nuovo ripresi: ma il cuore di questa squadra esce sempre fuori.