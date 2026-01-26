Pagelle Maignan, il portiere convince tutti: è lui il vero protagonista di Roma Milan! Valutazioni di rilievo dai quotidiani

Pagelle Maignan, il portiere convince tutti in Roma Milan: secondo la stampa è il vero protagonista del match dell’Olimpico! I voti

Mike Maignan continua a essere una garanzia per il Milan e anche nella partita contro la Roma si è dimostrato un autentico protagonista, con parate decisive e una prestazione che ha permesso ai rossoneri di strappare un pareggio importante all’Olimpico. Il portiere francese, prossimo a rinnovare il contratto fino al 2031, ha ricevuto voti eccellenti da parte dei principali quotidiani sportivi, che ne hanno esaltato la concentrazione, i riflessi e le doti da leader.

Le valutazioni dei quotidiani

La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un 7 , sottolineando la sua parata su Koné , i salvataggi decisivi su Malen e il miracolo su Çelik , definito “un riflesso prodigioso”. L’unica occasione in cui ha capitolato è stato il rigore di Pellegrini , ma la sua prestazione rimane di altissimo livello.

gli ha assegnato , sottolineando la sua , i e il , definito “un riflesso prodigioso”. L’unica occasione in cui ha capitolato è stato il , ma la sua prestazione rimane di altissimo livello. Tuttosport gli ha dato un 8 , esaltando la sua incredibile prestazione nel primo tempo , dove è stato definito “un muro invalicabile” che ha respinto tutto, compreso il rigore di Pellegrini che ha inteso indovinare la direzione , ma senza riuscire a compiere l’ennesimo miracolo.

gli ha dato un , esaltando la sua , dove è stato definito che ha respinto tutto, compreso il che ha inteso , ma senza riuscire a compiere l’ennesimo miracolo. Il Corriere dello Sport ha anche lui dato 8 a Maignan, evidenziando una parata straordinaria su Celik , definendola “puro riflesso, puro istinto” . Il portiere è stato protagonista in quattro occasioni nel primo tempo, negando il gol a Koné , Malen (due volte) e Çelik , confermando ancora una volta di essere un punto fermo per il Milan.

ha anche lui dato a Maignan, evidenziando una , definendola . Il portiere è stato protagonista in nel primo tempo, negando il gol a , e , confermando ancora una volta di essere un punto fermo per il Milan. Il Corriere della Sera ha assegnato a Maignan un 7.5, paragonando la sua parata su Celik a quella leggendaria di Jerzy Dudek su Shevchenko in finale di Champions League a Istanbul, definendola “fenomenale”.

Maignan, un portiere di livello internazionale

In sintesi, le prestazioni di Maignan continuano a essere determinanti per il Milan, che può contare su un estremo difensore di classe mondiale, capace di parare tutto, a eccezione del calcio di rigore. Non solo salvataggi decisivi, ma anche una leadership che si riflette in ogni sua uscita, come dimostrato nel match contro la Roma.

