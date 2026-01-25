Pagelle Roma Milan – Voti e pagelle dei calciatori rossoneri scesi in campo allo Stadio Olimpico

Il Milan di Massimiliano Allegri questa sera ha affrontato la Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio Olimpico. Uno scontro diretto in piena regola per la zona Champions League e forse anche per un qualcosa di più importante.

Questi voti e giudizi dei calciatori rossoneri scesi in campo questa sera:

MAIGNAN 7,5 – Puntuale nelle uscite, sicuro negli interventi, a fine primo tempo c’è la sua magica firma sul tiro tentato da Cristante.

TOMORI 6,5 – Attento e preciso nonostante i continui attacchi dei giallorossi.

GABBIA 6,5 – Governa bene una difesa sempre sotto assalto.

DE WINTER 7 – In difesa fa il suo, mezzo punto in più per il gol che sblocca la partita.

SAELEMAEKERS 5 – Saranno i fischi costanti dell’Olimpico, sarà l’infortunio appena smaltito, ma il belga non è lo stesso di sempre. Dal 46′ ATHEKAME –

RICCI 6,5 – Buona partita di Ricci, si fa trovare pronto in zona difensiva, in diverse circostanze ci mette una toppa. In fase di possesso sbaglia poco.

MODRIC 6,5 – Oggi in versione difensore, si esalta su un paio di chiusure e intercetti. Nella ripresa è suo l’assist per il gol del vantaggio.

RABIOT 6 – Nel primo tempo è uno dei pochi a tenere alto il Milan, poi anche lui cala. Nella ripresa subentra il nervosismo.

BARTESAGHI 5,5 – Fa una partita tutto sommato buona, pesa però come difende in occasione del rigore. Non si rende conte dell’arrivo di Celik e con le braccia troppo larghe regala ai giallorossi il penalty. Un errore che costa caro.

LEAO 5 – Pochi palloni da giocare e quelli che ha avuto non è mai riuscito a trasformarli in azioni pericolose. Non riesce neanche a far salire la squadra. FULLKRUG, 6 – Un colpo di testa interessante.

NKUNKU 5 – Vedi sopra. PULISIC, 6 – Prova ad accendersi un paio di volte, ma non ha troppe palle giocabili.