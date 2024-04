Padovan non ha dubbi: «La Serie A non conta più niente per il Milan». Le parole del giornalista sulla situazione dei rossoneri in campionato

Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale situazione del Milan in campionato. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Contro la Roma ho visto un Milan malmesso, adesso la Serie A non conta più niente per i rossoneri perchè sono già sicuri di un posto in Champions. Pioli dovrà fare il giusto turnover in vista della gara di Roma, dove però vedo i giallorossi messi meglio, in stato di grazia in questo momento».