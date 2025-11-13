Padovan a sorpresa su Santiago Gimenez: presa di posizione sull’attaccante messicano del Milan

Padovan, noto giornalista, ha preso posizione su Santiago Gimenez, attaccante messicano in difficoltà con la maglia del Milan

Giancarlo Padovan, giornalista sportivo, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio per discutere dei temi caldi della Serie A, con un focus particolare sugli attaccanti che stanno faticando in questo inizio di stagione.

Interrogato su chi, tra i bomber in difficoltà, riuscirà a riscattarsi, Padovan ha puntato con decisione su Santiago Giménez del Milan:

PAROLE – «Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. È un giocatore per il quale condivido l’opinione di molti colleghi secondo cui è forte».

Il giornalista ha riconosciuto che l’attaccante rossonero non è un fenomeno, ma ha ribadito la sua funzionalità al gioco di Allegri: «Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan». La fiducia di Padovan suggerisce che la crisi di gol di Giménez sia solo un momento passeggero.