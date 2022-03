Padovan critico: «Dybala? Non si fa così. E il Milan può farci un pensiero»

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sul mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juve. Le sue parole

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha detto la sua su Paulo Dybala.

DYBALA – «Spero che resti in Italia. Mi han sorpreso i modi, ma c’era un preludio già da tempo. Le dichiarazioni di Arrivabene allontanavano Dybala dal rinnovo, tant’è che nell’ultima riunione gli è stato detto ‘Non abbiamo bisogno di te’. Non si fa così, o meglio si doveva fare prima. Detto questo, mi ha sorpreso molto che non gli abbiano offerto nulla. Spero che resti in Italia perché è un grande giocatore. In teoria può andare all’Inter, ma anche il Milan può farci un pensiero».