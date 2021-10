Bianchi è sicuro: «Napoli meglio assortito per lo Scudetto»

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli campione d’Italia, ha parlato di corsa Scudetto nel corso di una lunga intervista. Le dichiarazioni

Ottavio Bianchi, allenatore del primo Napoli campione d’Italia, ha parlato di corsa Scudetto sulle pagine de Il Mattino. Le parole dell’ex tecnico dei partenopei.

RIVALE SCUDETTO – «La Juventus è fuori dai giochi, l’Atalanta in tanti hanno compreso come limitarla, l’Inter è parecchio distante. Vedo il Napoli meglio assortito, con i ricambi giusti e il tecnico che sa gestire meglio certi momenti. E poi è un ottimo comunicatore. Io non è che non volevo esserlo, ma proprio non ne avevo le capacità».

