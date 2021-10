De Grandis: « Scudetto? Sono sicuro di una cosa»

De Grandis: «La Juve non è una grande squadra, non riflette come dovrebbe. Scudetto? Nessuna chance per Allegri»

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della situazione in casa Juventus e della corsa scudetto. Di seguito le sue parole.

PROBLEMI – «La Juve ha un problema, ossia l’incapacità di capire il momento della partita come ha sottolineato Allegri. Una squadra che perde con gol in contropiede non è una grande squadra, non è una squadra che riflette. In questo momento la Juve mon rispechhia il suo allenatore»

SCUDETTO – «La situazione è molto preoccupante. Io non vedo la possibilità che la Juve possa competere per lo scudetto. La Juve deve sperare che Napoli e Milan crollino, che l’Atalanta non vada ai cento allora, che l’Inter non faccia l’Inter e che non cresca la Roma. Forse a questa rosa manca un po’ di talento, e se sei meno forte hai anche meno personalità e consapevolezza. Non credo vinca lo scudetto, ma ho fiducia che possa rientrare nelle prime quattro».