Orlando: «Pioli incartato tatticamente da De Rossi. Questo Milan però ha due problemi». Le sue dichiarazioni

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la sconfitta del Milan in Europa League. Le sue dichiarazioni.

ORLANDO – «È stato sorpreso ieri sera da De Rossi che gliel’ha incartata dal punto di vista tattico. La Roma ha chiuso gli spazi e raddoppiato sugli esterni. Mai visto Leao non entrare in partita come ieri sera. E poi quando la Roma ripartiva, il centrocampo veniva scavalcato facilmente e il Milan in interdizione ha dei problemi, così come dietro. Non fanno filtro. Ieri sera davvero è stato un 2-0 di De Rossi su Pioli in questo senso»