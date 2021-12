Cairo: «Bremer? Presto il rinnovo e su Pobega...»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha parlato del suo Toro. Ecco le sue parole

BREMER – «Gleison sa quello che il Toro significa per lui: presto rinnoveremo il contratto, ci sono tutte le condizioni. Poi, un domani, sarà libero di coltivare le proprie ambizioni scegliendo, magari, un’avventura in una squadra che gioca la Champions…».

POBEGA – «Mi piace come interpreta le partite, come si muove in campo, il senso del gol. A noi avrebbe fatto piacere prenderlo con una formula diversa, con un diritto di riscatto. Ma se non è possibile, conta di più il momento: e in quel momento era giusto pensare a rinforzare il gruppo».

