Origi Milan: trattaiva in stato avanzato, le ultime

Origi si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata

A confermarlo è Gianluca Di Marzio che presente negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

«C’è una trattativa molto avanzata per Origi, ancora nessuna firma, ma c’è la volontà di chiudere per un giocatore importante a parametro zero che tutte le volte che è stato chiamato in causa è stato sempre determinante».