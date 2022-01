Ordine: «Un club amministrato come il Milan non può competere con l’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole del giornalista Francesco Ordine, intervenuto durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati

Le parole del giornalista Francesco Ordine, intervenuto durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati:

«Il rinvio nell’acquisto del sostituto di Kjaer, necessità dichiarata lato Milan, dice che Elliott oltre un certo budget non vuole andare. Chiaro che un club così amministrato non possa competere con l’Inter, che prende Gosens per “sostituire” Perisic».