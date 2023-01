Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, ha di fatto chiuso la corsa scudetto per i rossoneri: le sue parole

Ospite a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, Franco Ordine ha parlato così della lotta scudetto:

«Lo Scudetto è fuori dalla portata per le inseguitrici. C’è bella lotta per gli altri tre posti per la qualificazione in Champions».