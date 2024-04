Ordine esalta il rossonero: «Da complicato cubo di Rubik si è ricomposto dei colori giusti»

Ordine esalta il rossonero: «Da complicato cubo di Rubik adesso si è ricomposto dei colori giusti». Le sue parole

Franco Ordine è intervenuto stamattina sul Corriere dello Sport per parlare tra gli altri anche di Samuel Chukwueze. Le sue parole sull’esterno del Milan.

ORDINE – «E adesso Chukwueze dove lo metto? Da complicato cubo di Rubik si è improvvisamente ricomposto dei colori giusti come spesso succede nel calcio dove il talento, da solo, non è l’isolata qualità richiesta per emergere. Oltre alla mini maratona (oltre 10km percorsi) sono arrivati gli ‘ohhh’ ammirati del pubblico, i complimenti finali di Costacurta e la spiegazione soddisfatta di Stefano Pioli. Ma adesso il Chukwu dove lo mette contro la Roma in Europa League? Serviranno tutti e due (Chukwueze e Pulisic, ndr). Non certo insieme nel ‘quadrato magico’ schierato col Lecce ma grazie a uno strategico cambio in corsa come avvenuto a Verona, a Newcastle»