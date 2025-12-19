Ordine commenta la scelta di Milan Como a Perth. Il suo pensiero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio italiano è stato scosso da un annuncio imprevisto che ha generato un vero e proprio terremoto mediatico. Ezio Simonelli, il Presidente della Lega Serie A che sta spingendo per l’internazionalizzazione del prodotto calcio, ha confermato che la sfida di campionato tra il Milan e il Como si disputerà l’8 febbraio a Perth, in Australia. Una decisione che ha scatenato immediatamente un’ondata di stupore negativo e forte preoccupazioneall’interno dell’universo rossonero.

Le critiche di Franco Ordine e il nodo arbitrale

Secondo quanto riportato dal noto cronista de Il Giornale (Fonte: Profilo X di Franco Ordine), l’operazione presenterebbe diverse criticità, sia sotto il profilo economico che sportivo. Franco Ordine, giornalista esperto e storico osservatore delle vicende di Milanello, ha definito la scelta come un’anomalia che rischia di compromettere la stagione dei rossoneri. Il compenso pattuito di circa 6 milioni di euro è considerato irrisorio a fronte dei rischi legati alla stanchezza e ai lunghi viaggi.

Un altro punto focale della polemica riguarda la designazione di un arbitro asiatico. Ordine ha lanciato una provocazione pungente, suggerendo che un fischietto straniero potrebbe paradossalmente risultare più affidabile di Zufferli, il direttore di gara spesso criticato per non riuscire a mantenere il controllo della scena nei match più tesi, ma resta il dubbio sulla regolarità di un match di Serie A diretto da ufficiali non appartenenti alla scuderia italiana.

Le sfide per Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questa trasferta intercontinentale cade in un momento delicatissimo per la gestione tecnica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo celebre per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire i momenti di crisi. Il tecnico livornese si troverà a dover fronteggiare un carico di stress fisico notevole per i suoi calciatori, con il rischio che il fuso orario influisca negativamente sulle prestazioni nelle settimane successive.

Dallo staff dirigenziale, il compito di gestire questa complessa logistica spetterà a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per il suo polso fermo e la grande esperienza nella gestione dei rapporti internazionali. Tare dovrà lavorare a stretto contatto con lo staff medico per minimizzare l’impatto della trasferta su una compagine che punta ai vertici della classifica.

Un rischio per la regolarità del campionato?

Il timore diffuso tra i sostenitori della compagine meneghina è che questa escursione commerciale possa alterare gli equilibri della Serie A. Giocare una partita ufficiale a migliaia di chilometri di distanza, con condizioni climatiche opposte a quelle invernali europee, rappresenta un’incognita che il Milan avrebbe preferito evitare.