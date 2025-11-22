Ordine denuncia due pesi e due misure: «De Laurentiis a processo per il caso Osimhen, ma la Procura di Milano archivia l’Inter per le stesse accuse»

Ordine, noto giornalista, ha criticato duramente la gestione del caso plusvalenze: netta differenza tra Napoli e Inter. Le dichiarazioni

Il noto giornalista sportivo Franco Ordine ha sollevato un’accesa polemica, denunciando un evidente squilibrio nel trattamento riservato alle società calcistiche in merito alla questione delle plusvalenze. Il suo focus è sulla differente gestione delle indagini tra le procure di Roma e Milano.

Il caso Osimhen contro l’archiviazione Inter

Ordine punta il dito contro la decisione di rinviare a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, per la controversa vicenda delle plusvalenze legate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Contrariamente a questa mossa, il giornalista evidenzia la decisione della Procura di Milano sul caso Inter:

PAROLE – «Trovo che ci siano due pesi e due misure: la Procura di Roma ha rinviato a giudizio De Laurentiis e Chiavelli per la vicenda di plusvalenze legata a Osimhen. Per lo stesso motivo, cioè per plusvalenze, la Procura di Milano ha archiviato la posizione dell’Inter».

Richiesta di uniformità giudiziaria

Ordine insinua che non vi sia una uniformità di giudizio a livello nazionale riguardo all’uso delle plusvalenze fittizie (o gonfiate) nei bilanci delle società calcistiche.

Se il meccanismo delle plusvalenze è considerato un reato o una violazione contabile nel caso di Napoli e Osimhen, la stessa logica dovrebbe essere applicata rigorosamente anche nei confronti di tutti gli altri club indagati o sospettati. L’archiviazione dell’Inter per fatti analoghi, o per lo stesso motivo come sostiene il giornalista, alimenta un forte senso di disparità e ingiustizia nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori.

La polemica, lanciata da Franco Ordine, chiede chiarezza e trasparenza sul fronte giudiziario sportivo e ordinario, sollevando dubbi sulla reale applicazione delle norme.

