Ordine denuncia due pesi e due misure: «De Laurentiis a processo per il caso Osimhen, ma la Procura di Milano archivia l'Inter per le stesse accuse»

Inter Milan, Marinozzi analizza così il derby. Tanta intensità e l'atteggiamento dei rossoneri. Le sue parole

Giunti e il derby tra Inter e Milan. Il suo ricordo va... al 6-0. Poi svela un aneddoto con Gattuso

Allegri a Dazn: «Leao, Rabiot e il derby con l'Inter. Con Tare abbiamo parlato di questo...». Le parole del tecnico rossonero

Inter Milan, Allegri boccia Gimenez? Le parole del tecnico rossonero in conferenza

Ordine, noto giornalista, ha criticato duramente la gestione del caso plusvalenze: netta differenza tra Napoli e Inter. Le dichiarazioni

Il noto giornalista sportivo Franco Ordine ha sollevato un’accesa polemica, denunciando un evidente squilibrio nel trattamento riservato alle società calcistiche in merito alla questione delle plusvalenze. Il suo focus è sulla differente gestione delle indagini tra le procure di Roma e Milano.

Il caso Osimhen contro l’archiviazione Inter

Ordine punta il dito contro la decisione di rinviare a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, per la controversa vicenda delle plusvalenze legate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Contrariamente a questa mossa, il giornalista evidenzia la decisione della Procura di Milano sul caso Inter:

PAROLE – «Trovo che ci siano due pesi e due misure: la Procura di Roma ha rinviato a giudizio De Laurentiis e Chiavelli per la vicenda di plusvalenze legata a Osimhen. Per lo stesso motivo, cioè per plusvalenze, la Procura di Milano ha archiviato la posizione dell’Inter».

Richiesta di uniformità giudiziaria

Ordine insinua che non vi sia una uniformità di giudizio a livello nazionale riguardo all’uso delle plusvalenze fittizie (o gonfiate) nei bilanci delle società calcistiche.

Se il meccanismo delle plusvalenze è considerato un reato o una violazione contabile nel caso di Napoli e Osimhen, la stessa logica dovrebbe essere applicata rigorosamente anche nei confronti di tutti gli altri club indagati o sospettati. L’archiviazione dell’Inter per fatti analoghi, o per lo stesso motivo come sostiene il giornalista, alimenta un forte senso di disparità e ingiustizia nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori.

La polemica, lanciata da Franco Ordine, chiede chiarezza e trasparenza sul fronte giudiziario sportivo e ordinario, sollevando dubbi sulla reale applicazione delle norme.

image 58

