Opta – Milan unica squadra imbattuta da dopo il lockdown

Secondo quanto riferito da Opta, il Milan è l’unica formazione imbattuta in Serie A da dopo il lockdown: nelle 17 gare fin qui disputate dalla ripresa del campionato i rossoneri hanno ottenuto 13 vittorie e 4 pareggi.

Un record che si avvicina a quello stabilito dal Milan di Fabio Capello che nel marzo 1996 concluse la propria striscia vincente dopo 27 gare di campionato senza sconfitte.

17 – Il #Milan è rimasto imbattuto in 17 partite di fila in tutte le competizioni (13V, 4N) per la prima volta da marzo 1996, con Fabio Capello alla guida (27 in quel caso). Diavolo.#CrotoneMilan pic.twitter.com/3dl5AKOiX6

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 27, 2020