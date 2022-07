Onofri: «Il Milan deve fare un sforzo e tenere Leao…». Le parole dell’allenatore

Claudio Onofri ha parlato della situazione di Leao e Ibrahimovic al Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’allenatore:

«Il Milan faccia uno sforzo e risparmi per qualcun altro. Non me lo aspettavo così, è davvero forte. Bisogna tenerlo. Ibrahimovic? La conferma al Milan è dovuta a un carisma e a un attaccamento della maglia che ha dimostrato in più occasioni. Sarà pronto a gennaio? Va bene, io spero che non smetta mai»