Olympiacos Milan Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Olympiacos Milan Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la finale dei rossoneri

Il Milan Primavera gioca per scrivere la storia contro l’Olympiacos nella finale di Youth League in programma lunedì 22 marzo 2024 alle ore 18:00.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati della categoria potranno seguire il match dei ragazzi di Abate in diretta su Sky Sport Uno e in streaming live sull’app di Sky e sarà visibile, in diretta per tutti, sul sito web ufficiale ‘UEFA.tv’.