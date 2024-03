Okafor a Sky: «Cerco di dare sempre il massimo per la squadra, sul secondo posto..»

Noah Okafor ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Verona Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero

Le parole di Noah Okafor ai microfoni di Sky Sport dopo Verona Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero:

LE PAROLE – «Sono contento per la partita, vittoria e tre punti. Per me non è una novità posso giocare ovunque, gioco dove l’allenatore mi dice cerco di aiutare la mia squadra con le mie caratteristiche e cerco di dare sempre il massimo in tutte le fasi di gioco. Obiettivo secondo posto? Non ne parliamo, cerchiamo di migliorare partita dopo partita ci pensiamo e alla fine vediamo»