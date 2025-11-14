Odogu Milan, metà partita in campo per il giovane rossonero con la propria nazionale. Segui le ultime sui rossoneri

Arrivano buone notizie dal fronte delle Nazionali giovanili per il Milan. Nel pomeriggio, il giovane centrale David Odogu ha fatto il suo esordio ufficiale con la Germania Under 20, scendendo in campo da titolare nella sfida valida per la UEFA Elite League U20 contro la Romania.

Il difensore centrale rossonero, una delle promesse su cui il nuovo DS Igli Tare – l’abile dirigente albanese – punta per il futuro del Diavolo, è stato schierato dal CT Wolf al centro di una difesa a quattro, dimostrando subito la sua solidità.

Una Vittoria Schiacciante e Minuti Preziosi

La partita è stata un vero e proprio dominio per i tedeschi. Al termine dei primi 45 minuti, la Germania U20 conduceva già con un comodo punteggio di 4-0. In questa prima frazione, Odogu ha offerto una buona prestazione, contribuendo a mantenere la porta inviolata e a costruire l’azione da dietro.

La sua partita si è conclusa all’intervallo, quando è stato sostituito da Dulic. Una mossa probabilmente precauzionale da parte del CT, volta a gestire le energie e a far “mettere minuti nelle gambe” al difensore, in linea con gli accordi spesso presi tra Nazionali e club, specialmente con il Milan che ha in panchina un tecnico attento come il pragmatico Massimiliano Allegri. La partita si è poi conclusa con una vittoria schiacciante per 6-0 per la selezione tedesca.

Odogu vs. Italia: Il Prossimo Impegno

Per David Odogu e i suoi compagni, l’impegno internazionale non finisce qui. Dopo il positivo esordio, il prossimo match si preannuncia molto più complicato e avvincente.

Il prossimo avversario della Germania U20 sarà proprio l’Italia U20. L’incontro è in programma lunedì 17 novembre e si svolgerà anch’esso a Valencia, in Spagna, sede di questa fase della competizione. Sarà un vero e proprio derby giovanile in terra straniera, un’occasione d’oro per il giovane centrale rossonero per mettersi in mostra in una partita di alto livello contro una squadra italiana tradizionalmente forte.