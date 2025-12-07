Oddo esulta: «Ottima partita e spirito giusto ma vi svelo tutti gli aspetti in cui dobbiamo migliorare»

Oddo è soddisfatto: ottima partita e reazione di spirito, i giovani imparano dall’esempio positivo degli over

Nel post partita di Varesina-Milan Futuro, il mister Massimo Oddo ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria in rimonta ottenuta dai suoi ragazzi, lodando in particolare il carattere e lo spirito mostrati in campo. Nonostante il risultato positivo, il tecnico ha subito individuato i margini di miglioramento, un approccio tipico di chi è concentrato sul percorso di crescita.

ATTENZIONE E SPIRITO – «Vincere è sempre importante. Sono contento perché la squadra ha fatto bene sul piano del gioco, dello spirito. Cadiamo sempre in questi errori concedendo gol agli altri evitabili. Manchiamo di attenzione, scaltrezza, però dopo la squadra ha reagito, ha fatto un’ottima partita, ha creato. Bene i ragazzi che sono entrati, 3/4 della Primavera. È un percorso che stiamo facendo giusto, quello che conta è la crescita, e oggi si è vista una buona crescita individuale e di squadra»

Oddo ha dunque evidenziato che la squadra ha reagito bene, ma manca ancora di «attenzione, scaltrezza» che porta a concedere gol evitabili. L’aspetto cruciale, per il tecnico, è la «crescita» individuale e di squadra, che si è manifestata in campo, anche grazie al contributo dei giovani della Primavera.

Oddo, messaggio chiaro alla squadra

Il mister ha poi voluto dedicare un passaggio agli unici due over della squadra, Magrassi (autore di un gol spettacolare) e Branca, sottolineando il loro ruolo fondamentale come esempio per i ragazzi:

RUOLO DEGLI OVER – «Noi abbiamo appena due over, che sono Magrassi e Branca. Sono ragazzi intelligente, sanno dove si trovano e qual è il loro compito, ovvero aiutare questi ragazzi, la squadra, e quando entrano lo fanno sempre, non mancano mai. Lo spirito è quello giusto, ed è quello che serve a questi ragazzi anche perché gli serve un po’ di esperienza, e il messaggio che oggi ha dato Magrassi, al di là del gol, entrare con lo spirito giusto per dare una mano alla squadra, come lo stesso Branca ha fatto e fanno sempre. Perché i ragazzi da soli non crescono, ma anche tramite gli esempi»

Il messaggio di Oddo è chiaro: il Milan Futuro è una palestra dove i risultati sono importanti, ma la crescita passa soprattutto attraverso l’esempio positivo dei compagni più esperti.