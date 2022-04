Nuovo Stadio Milano: Milan e Inter avanti insieme

In merito alla questione del nuovo stadio di Milano, Milan e Inter sono intenzionati ad affrontare la questione insieme

Come riportato da Tuttosport si tratterebbe di un unicum nel panorama del calcio europeo: infatti a livello continentale, non c’è nessun caso di due squadre così importanti disposte a condividere uno stadio di proprietà. Le due società starebbero agendo così anche per “marcarsi” a vicenda: se una delle società intraprendesse in solitaria la via del nuovo stadio, l’altra potrebbe decidere di rimanere a San Siro e farlo diventare un simbolo esclusivo dei proprio colori.