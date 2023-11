Nuovo stadio Milan, Scaroni: «Inizio dei lavori e inaugurazione, vi dico tutto». Le parole sul nuovo impianto rossonero

Paolo Scaroni, intervenuto al Lombardia World Summit 2023, ha fatto il punto sul nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni.

SCARONI – «Il nostro progetto a San Donato prevede l’inizio dei lavori tra fine 2024 e inizio 2025, con l’inaugurazione per la stagione 2028/2029. Ogni tanto mi rammarico di non essere mai riuscito a convincere il sindaco Giuseppe Sala a dire alla popolazione che vuole dotare la città di Milano del più bello stadio al mondo senza tirar fuori un euro, facendo pagare noi e l’Inter. Non dimentichiamoci che San Siro è stato riammodernato con i soldi dei contribuenti»