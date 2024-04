Nuovo stadio Milan, in giornata l’incontro Cardinale-Sala: due i nodi da sciogliere. TUTTI gli aggiornamenti

Sarà una giornata importante non solo sul fronte campo ma anche per quanto riguarda il nuovo stadio a cui il Milan sta lavorando ormai da diversi mesi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in giornata Cardinale incontrerà il sindaco di Milano Sala.

A San Donato è partito l’accordo di programma ma ci sono decisione da prendere in particolare riguardo alla struttura esterna dell’impianto e probabilmente sui naming rights. Ecco perché la giornata di oggi può essere cruciale.