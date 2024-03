Nuovo stadio Milan, è giallo sul costo dei terreni: svelato il reale PREZZO pagato dai rossoneri

Nuovo stadio Milan, è giallo sul costo dei terreni: svelato il reale PREZZO pagato dal club rossonero. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del nuovo stadio che il Milan ha intenzione di costruire nell’area di San Donato e per il quale avrebbe già acquistato i terreni su cui far sorgere l’impianto.

Non è chiaro però quanto abbiano già investito i rossoneri per l’area. Il club parla di 40 milioni di euro, ma in realtà il prezzo di acquisto dei terreni sarebbe di gran lunga inferiore (forse meno di 5 milioni). Il Comune non ha esibito il contratto definitivo ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta.