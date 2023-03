Nuovo stadio Milan, fatta una catena umana nella zona La Maura. Proseguono le proteste degli abitanti del quartiere

Proseguono le proteste nella zona de La Maura, scelta dal Milan per la costruzione in solitaria del nuovo stadio rossonero. Gli abitanti hanno fatto, nella giornata di ieri, una catana umana, a simboleggiare l’impedimento di questa nuova costruzione.

Così ha parlato Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, come riportato da MilanoToday: «Nelle scorse settimane la società è venuta a visionare l’area verde adiacente all’ippodromo avanzando un’ipotesi di progetto. Per tutta risposta il nostro sindaco, invece di liquidarli, ha appoggiato la proposta dicendo che il Comune la valuterà. Quest’area verde però, sulla quale c’è una tutela in quanto agricola, è un polmone fondamentale non solo per il quartiere, ma anche per l’intera città»