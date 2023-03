Nuovo stadio Milan, Cardinale accelera: ecco i nodi da sciogliere. Presente a Milano da oggi, c’è da affrontare il tema stadio

Le visite che erano di rado, ora hanno subito un’accelerazione. Dopo venti giorni, Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird, torna a Milano per parlare del tema stadio: obiettivo del numero uno rossonero è quello di sciogliere tutti i nodi entro un mese, per capire dove costruire il nuovo impianto.

Certi che il Milan vada da solo in questo nuovo progetto, dubbi che si riesca a stare nei confini milanesi: zona La Maura è in pole proprio per questo motivo, nonostante le proteste dei residenti. Non ci sono certezze sul fatto che Cardinale possa incontrare il sindaco Beppe Sala, contrario alla svolta dei due club.

Le altre tre zone scelte dai rossoneri: Sesto San Giovanni, seconda nelle gerarchie milaniste, San Donato, Assago-Rozzano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.