Nuovo San Siro, il piano per rifunzionalizzare l'impianto! Tutte le ipotesi.

Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto dell’area, siglato il 5 novembre, da parte di Milan e Inter, il destino dello storico stadio Giuseppe Meazza è segnato: l’impianto verrà demolito per far spazio al nuovo stadio dei due club. Un cambiamento epocale per la città di Milano.

Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il progetto dei due club prevede un abbattimento quasi totale della struttura.

🧱 Cosa Resterà di San Siro?

Nonostante la vasta demolizione, il progetto salvaguarderà una porzione simbolica del Meazza. Si prevede infatti che rimanga in piedi un piccolo settore nell’angolo Sud-Est, un’area compresa tra la storica Tribuna Arancio e la Curva Suddel Diavolo.

A questo frammento si aggiungerà il mantenimento di circa il 30% delle caratteristiche rampe elicoidali, elementi iconici che hanno reso lo stadio riconoscibile in tutto il mondo. Questa scelta intende preservare una memoria storica e architettonica dell’impianto, integrando il passato nel nuovo volto dell’area.

⏳ Tempi e Nuove Funzioni: Museo o Uffici?

I tempi per questa complessa operazione sono già stati delineati. La demolizione dell’attuale stadio dovrebbe prendere il via a metà 2031 e si stima che richiederà circa un anno di lavori intensi.

Il futuro utilizzo della porzione conservata di San Siro è, al momento, ancora in fase di valutazione. Le ipotesi sul tavolo sono diverse e mirano a rifunzionalizzare lo spazio in modo che generi valore per il quartiere. Tra le opzioni più accreditate, come sottolinea la Rosea, figurano la creazione di un museo dedicato alla storia dello stadio e dei due club, oppure la sua trasformazione in moderni spazi commerciali o uffici.

L’intera rifunzionalizzazione di ciò che rimarrà del Meazza e la riqualificazione dell’intera area di San Siro saranno completate entro il novembre 2035, data che segnerà l’inaugurazione definitiva del nuovo distretto sportivo e commerciale di Milano