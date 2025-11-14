Nuovo San Siro, continua a prendere forma la nuova società a capo del progetto! Ultime. Segui gli aggiornamenti

L’asse Milan-Inter si consolida in una mossa finanziaria e sportiva che ridefinisce il futuro del calcio a Milano. Dopo la storica acquisizione di San Siro dal Comune, i due colossi meneghini, il Diavolo e i nerazzurri, stanno procedendo a passo spedito nella progettazione del loro nuovo impianto sportivo che sorgerà nell’area circostante.

San Siro spa: Il Motore Finanziario del Progetto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le due società hanno formalmente costituito una nuova entità finanziaria, denominata “San Siro spa“, il cui compito primario sarà la gestione finanziaria dell’intera complessa operazione. Un passaggio fondamentale che ha già riscosso la fiducia del sistema bancario.

La “Rosea” ha svelato i dettagli del maxi-finanziamento ottenuto da importanti gruppi di credito, che attesta la solidità e la credibilità del progetto:

Prima Linea di Credito: Fino a 124 milioni di euro destinati all’ acquisizione dello stadio e delle aree limitrofe.

Fino a destinati all’ e delle aree limitrofe. Seconda Fascia: Un ulteriore plafond che può toccare i 205 milioni .

Un ulteriore plafond che può toccare i . Terza Linea: L’ultima tranche, da massimo 25 milioni di euro, per coprire eventuali esigenze di liquidità finali.

In totale, il finanziamento complessivo si attesta intorno ai 354 milioni di euro, un cifra che sottolinea l’entità dell’investimento per la futura casa delle due squadre di Milano.

La Rivoluzione Rossonera: Tare e il Ritorno di Allegri

Mentre il progetto stadio procede, il Milan, o per meglio dire i rossoneri, stanno vivendo una profonda riorganizzazione a livello dirigenziale e tecnico, in un’ottica di rilancio e programmazione a lungo termine.

Il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo è Igli Tare, l’ex dirigente albanese con una lunga e vincente esperienza nel calcio italiano, noto per il suo acume nella scoperta di talenti e la sua visione strategica.

La prima mossa di Tare, che ha stupito molti, è stata quella di riportare sulla panchina del Milan un volto noto e vincente: Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, già campione d’Italia con i rossoneri nel 2011, è un tecnico di grande esperienza e pragmatismo, scelto per garantire solidità e risultati immediati al club. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il Milan ai vertici del campionato, sfruttando il nuovo slancio anche strutturale offerto dalla costruzione del nuovo stadio.