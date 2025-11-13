Connect with us

News

Nuovo San Siro, finanziamento da 354 milioni di euro: Goldman Sachs e JP Morgan tra i partner bancari per l'acquisto e la ristrutturazione. Il dettaglio

News

Moldavia Italia 0-0 LIVE: termina il primo tempo, gli Azzurri non sfondano

Calciomercato News

Calciomercato Milan, futuro a sorpresa per Santiago Gimenez? Spunta l'indiscrezione che cambia il futuro del messicano

News

Formazioni ufficiali Inghilterra Serbia: la scelta di Paunovic su Pavlovic

News

Formazioni ufficiali Francia Ucraina: le scelte di Deschamps su Maignan e Nkunku

News

Nuovo San Siro, finanziamento da 354 milioni di euro: Goldman Sachs e JP Morgan tra i partner bancari per l’acquisto e la ristrutturazione. Il dettaglio

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

San Siro

Nuovo San Siro, tutti i dettagli sul finanziamento richiesto da Milan e Inter per il progetto legato al nuovo impianto. La situazione

Il valore del primo finanziamento destinato all’acquisizione dell’impianto Giuseppe Meazza (San Siro) e delle aree adiacenti, oltre che alla successiva ristrutturazione e sviluppo, ammonta a 354 milioni di euro. La cifra è stata stipulata dalla società Stadio San Siro SpA, come emerso da quanto analizzato da Calcio&Finanza.

Nuovo San Siro, il pool di banche e le linee di credito

L’intera operazione sarà coperta in parte con risorse proprie e in parte tramite indebitamento finanziario. Per finanziare l’acquisto, lo sviluppo dell’area circostante e la realizzazione delle opere per il nuovo stadio, un pool di istituti bancari internazionali ha messo a disposizione l’importo massimo complessivo di 354 milioni di euro.

Tra i finanziatori figurano colossi come Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank e JP Morgan, oltre ai partner italiani Banco BPM e BPER Banca.

Il finanziamento è suddiviso in tre linee di credito principali:

  1. La prima linea, da massimo 124 milioni di euro, è specifica per lo stadio e le aree limitrofe.
  2. Una seconda linea da massimo 205 milioni di euro.
  3. Infine, una terza linea di credito per un massimo di 25 milioni di euro.

A garanzia dell’operazione, è stato concesso un pegno che ha come oggetto l’intero capitale sociale di Stadio San Siro SpA.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.