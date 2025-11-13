Nuovo San Siro, finanziamento da 354 milioni di euro: Goldman Sachs e JP Morgan tra i partner bancari per l’acquisto e la ristrutturazione. Il dettaglio

Nuovo San Siro, tutti i dettagli sul finanziamento richiesto da Milan e Inter per il progetto legato al nuovo impianto. La situazione

Il valore del primo finanziamento destinato all’acquisizione dell’impianto Giuseppe Meazza (San Siro) e delle aree adiacenti, oltre che alla successiva ristrutturazione e sviluppo, ammonta a 354 milioni di euro. La cifra è stata stipulata dalla società Stadio San Siro SpA, come emerso da quanto analizzato da Calcio&Finanza.

Nuovo San Siro, il pool di banche e le linee di credito

L’intera operazione sarà coperta in parte con risorse proprie e in parte tramite indebitamento finanziario. Per finanziare l’acquisto, lo sviluppo dell’area circostante e la realizzazione delle opere per il nuovo stadio, un pool di istituti bancari internazionali ha messo a disposizione l’importo massimo complessivo di 354 milioni di euro.

Tra i finanziatori figurano colossi come Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank e JP Morgan, oltre ai partner italiani Banco BPM e BPER Banca.

Il finanziamento è suddiviso in tre linee di credito principali:

La prima linea, da massimo 124 milioni di euro, è specifica per lo stadio e le aree limitrofe. Una seconda linea da massimo 205 milioni di euro. Infine, una terza linea di credito per un massimo di 25 milioni di euro.

A garanzia dell’operazione, è stato concesso un pegno che ha come oggetto l’intero capitale sociale di Stadio San Siro SpA.