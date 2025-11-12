Nuovo stadio San Siro: Gruppo Verde ritira le sospensive. Via libera alla causa nel merito su pubblico interesse e vendita. Ultime

Nuovo stadio San Siro: il Gruppo Verde ha ritirato la richiesta di sospensiva mentre è stato dato il via libera a quelle su pubblico interesse e vendita

Nella giornata di ieri si sono tenute due udienze cruciali relative ai ricorsi presentati dal Gruppo Verde San Siro, un passaggio fondamentale per lo sviluppo del nuovo stadio. I ricorsi vertevano su due atti amministrativi chiave: il pubblico interesse del 2021 e le linee guida per la vendita del compendio immobiliare denominato “Ambito GFU San Siro”.

L’esito di entrambe le udienze, come riportato da Calcio e Finanza, è stato la «rinuncia alla sospensiva». Questo risultato ha un significato preciso nel linguaggio della giustizia amministrativa.

Nuovo stadio San Siro, il significato della rinuncia alla sospensiva

La rinuncia alla sospensiva è una mossa del ricorrente (il Gruppo Verde) che decide di non insistere più sulla richiesta di bloccare temporaneamente l’efficacia dell’atto impugnato.

Nel procedimento davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), esistono infatti due livelli di giudizio:

Sospensiva (Misura Cautelare): Una richiesta urgente volta a sospendere o congelare gli effetti del provvedimento (ad esempio, il pubblico interesse) in attesa della sentenza definitiva. Giudizio di Merito (La Causa Principale): La richiesta di annullare definitivamente il provvedimento stesso.

In termini semplici, il Gruppo Verde San Siro ha rinunciato alla misura cautelare più urgente, permettendo agli atti impugnati di continuare a produrre i loro effetti nell’attesa che il TAR emetta il giudizio di merito, che sarà quello decisivo per la validità del progetto.

Si è quindi passati direttamente alla discussione nel merito, il che significa che il percorso legale per la realizzazione del nuovo stadio prosegue, focalizzandosi sulla richiesta di annullamento del provvedimento.