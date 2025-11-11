Connect with us

Nuovo San Siro, uno sponsor in pole su tutti! Si procede nella trattativa: le ultime

Infortunio Gimenez, svelati i possibili tempi di recupero: l’attaccante del Milan ha messo nel mirino questa partita

Mercato Milan, conferme su Rayan ma pista complicata per due motivi: dai costi proibitivi alla forte concorrenza estera, Tare prende nota

Calciomercato Milan, aneddoto Pavlovic Tare! Il DS lo voleva già alla Lazio, decisione precisa sul serbo durante la scorsa estate

Mercato Milan a caccia dell’erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo

Nuovo San Siro, trattativa già in corso per i naming rights dell’impianto: possibile accordo a 25-30 milioni di euro, Generali in pole

A neanche una settimana dalla firma del rogito per il nuovo impianto, Milan e Inter hanno già premuto l’acceleratore, entrando nel vivo dei lavori per i naming rightsdel futuro stadio. Si tratta di un accordo commerciale cruciale con un’azienda che assocerà il proprio nome al nuovo impianto, dove le due società meneghine sperano di giocare a partire dal 2031.

Nuovo San Siro, una sfida da milioni e doppia visibilità

La posta in gioco è altissima. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di «Una sfida da 25-30 milioni di euro». Questa cifra rappresenta l’introito annuo potenziale garantito da questo tipo di partnership.

Milan e Inter sono in grado di offrire allo sponsor non solo un palcoscenico affascinante, ma soprattutto una visibilità doppia. Giocare nello stesso stadio significa raggiungere fan e audience internazionali di due club di primissimo livello, massimizzando l’esposizione del brand partner.

Generali in pista

Sono in ballo diverse piste e trattative, e una di queste conduce a un colosso italiano: Generali. Essendo la prima compagnia assicurativa italiana, il brandGenerali avrebbe la risonanza e la solidità finanziaria necessarie per un accordo di tale portata.

L’operazione naming rights è fondamentale per finanziare il progetto del nuovo stadio e garantirà un flusso di entrate stabile e robusto nel tempo, essenziale per la competitività futura delle due squadre.

