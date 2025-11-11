Nuovo San Siro, uno sponsor in pole su tutti! Si procede nella trattativa: le ultime

Nuovo San Siro, trattativa già in corso per i naming rights dell’impianto: possibile accordo a 25-30 milioni di euro, Generali in pole

A neanche una settimana dalla firma del rogito per il nuovo impianto, Milan e Inter hanno già premuto l’acceleratore, entrando nel vivo dei lavori per i naming rightsdel futuro stadio. Si tratta di un accordo commerciale cruciale con un’azienda che assocerà il proprio nome al nuovo impianto, dove le due società meneghine sperano di giocare a partire dal 2031.

Nuovo San Siro, una sfida da milioni e doppia visibilità

La posta in gioco è altissima. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di «Una sfida da 25-30 milioni di euro». Questa cifra rappresenta l’introito annuo potenziale garantito da questo tipo di partnership.

Milan e Inter sono in grado di offrire allo sponsor non solo un palcoscenico affascinante, ma soprattutto una visibilità doppia. Giocare nello stesso stadio significa raggiungere fan e audience internazionali di due club di primissimo livello, massimizzando l’esposizione del brand partner.

Generali in pista

Sono in ballo diverse piste e trattative, e una di queste conduce a un colosso italiano: Generali. Essendo la prima compagnia assicurativa italiana, il brandGenerali avrebbe la risonanza e la solidità finanziaria necessarie per un accordo di tale portata.

L’operazione naming rights è fondamentale per finanziare il progetto del nuovo stadio e garantirà un flusso di entrate stabile e robusto nel tempo, essenziale per la competitività futura delle due squadre.