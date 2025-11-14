News
Nuovo San Siro, ecco quando sarà pronto il nuovo stadio di Milan e Inter
Nuovo San Siro, ecco quando sarà pronto il nuovo stadio di Milan e Inter. Segui le ultimissime sui rossoneri
Dopo il decisivo rogito del 5 novembre, che ha sancito ufficialmente il passaggio di proprietà dell’area di San Siro ai club milanesi, Milan e Inter hanno dato il via al conto alla rovescia per la costruzione del loro nuovo stadio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli e le tempistiche precise del progetto, fornendo un cronoprogramma che porta dritto all’inaugurazione (fonte: La Gazzetta dello Sport).
Il Cronoprogramma: Lavori al Via nel 2027
Secondo quanto riportato dalla Rosea, la nuova e moderna casa delle due milanesi – fondamentale per l’aumento dei ricavi e per allinearsi ai top club europei – sarà pronta entro la fine del 2030.
Le tappe fondamentali del percorso burocratico e realizzativo sono le seguenti:
- Febbraio 2026: Previsione di presentazione del piano attuativo del progetto.
- Febbraio 2027: Tempo stimato (circa dodici mesi) per l’ottenimento dell’approvazione definitiva, superando tutti gli ostacoli burocratici, dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla “legge stadi”.
- Ottobre 2027: Previsione per l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto.
La fase di costruzione è stimata in circa 36 mesi. Di conseguenza, il nuovo San Siro (o nuovo impianto nell’area circostante) dovrebbe essere completato nell’ottobre del 2030, con l’inaugurazione fissata tra il dicembre 2030 e il gennaio 2031.
Il Milan del Futuro: Tra Pragmatismo e Modernità
Questo ambizioso progetto infrastrutturale si inserisce perfettamente nella visione di crescita del Milan. La nuova proprietà e il management puntano a una modernizzazione a 360 gradi.
Sul fronte sportivo, il Diavolo è già proiettato al futuro sotto la guida del pragmatico allenatore Massimiliano Allegri, richiamato per la sua capacità di costruire squadre vincenti e solide. Parallelamente, il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese noto per la sua pianificazione strategica, sta lavorando per costruire una rosa che possa essere competitiva ai massimi livelli, pronta a calcare il prato della nuova “Cattedrale” milanese.
Il nuovo stadio non sarà solo un campo da gioco, ma il fulcro di un’area che fornirà intrattenimento e servizi, cruciale per aumentare l’appeal internazionale dei rossoneri.