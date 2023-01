Nuovo San Siro, Il Sole 24 Ore annuncia: Giunta Comunale pronta al sì

In controtendenza a quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, il Sole 24 Ore annuncia l’imminente sì della Giunta Comunale al nuovo San Siro

Importante indiscrezione rilanciato da Il Sole 24 Ore in merito al Nuovo San Siro. Contrariamente a quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il noto quotidiano economico informa di come la Giunta Comunale entro il 18 gennaio darò il proprio assenso al progetto di Milan e Inter.

Questo è emerso dopo un incontro avvenuto ieri in Comune tra i vertici di Palazzo Marino e alcuni esponenti dei due club. Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi si sta opponendo alla demolizione dell’attuale impianto e vorrebbe frenare il progetto con l’inserimento di alcuni vincoli, in particolare quello relazionale. I club sarebbero tranquilli perchè questo vincolo può essere messo solamente dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e non dal Ministero della cultura.