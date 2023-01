Nuovo San Siro, il sindaco di Sesto: «Per Milan e Inter qui le porte sono spalancate»

Roberto Di Stefano, sindaco della città di Sesto San Giovanni, ha parlato del nuovo San Siro: le sue dichiarazioni

Intervistato da Libero, il sindaco di Sesto ha parlato così del nuovo San Siro e della possibilità di costruirlo nella sua città:

«Le porte non sono aperte, sono spalancate. Spostare lo stadio a Sesto è l’unica soluzione possibile sia per i club coinvolti che per uno solo, al limite. Abbiamo un’area dismessa (le ex aree Falk, ndr) che è la più grande d’Europa – riporta Calcio e Finanza – e parliamo di uno spazio di un milione e 500mila metri quadrati. È già bonificata e con minime varianti al progetto potremmo partire in tempi rapidi. Tra l’altro eè un’area privata, quindi non ci sono i vincoli che potrebbero esserci a Milano. Anche nell’ottica della città metropolitana che sarebbe il caso di ricordare che Milano non finisce con il solo territorio cittadino. Sesto è collegato da tre fermate della metropolitana, dalla tangenziale, dai mezzi, dalla ferrovia. In dieci minuti sei in Duomo. La rete dei servizi c’è, è capillare. Sarebbe un’ottima idea, noi siamo pronti».