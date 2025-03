Nuovo DS Milan, Pellegatti conferma tutto: ultimo tentativo per quel dirigente!

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha confermato il tentativo in extremis dei rossoneri per l’ex dirigente dell’Atletico Madrid

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha confermato il tentativo in extremis del Milan per Andrea Berta per il ruolo di DS:

PAROLE – «Da quello che so, oggi ci sarà l’ultimo tentativo di Gerry Cardinale, attraverso i suoi collaboratori, di convincere Berta. Che però sembra abbastanza orientato a firmare per l’Arsenal. O perlomeno per un club inglese».