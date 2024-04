Nuovo allenatore Milan, 3 nomi per il dopo Pioli: una pista sta per tramontare. Le alternative per la panchina rossonera

Continua il casting e la girandola di nomi fatti per il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Data per scontata la partenza di Stefano Pioli al termine della stagione, sono diversi i profili sondati dai rossoneri per la panchina.

Stando a quanto riferito da Daniele Longo su X, tra le alternative ci sono ancora Fonseca e Van Bommel. Molto basse le chance di vedere Tedesco in rossonero, mentre non ci sarebbe stato nessun contatto con Farioli.