Nuno Gomes: «Girone Champions Milan? Conta il campo, non il curriculum»

Nuno Gomes ha parlato del girone delle portoghesi in Champions League, il suo giudizio sul Porto, che dovrà affrontare Milan, Altletico Madrid e Liverpool. Le sue parole riprese da TMW.

«Sporting e Porto hanno avuto un sorteggio difficile, ma i Dragoes hanno il girone più difficile in assoluto. Se guardiamo i nomi delle squadre è anche il più imprevedibile, perché ci sono Liverpool e Atlético, che hanno lottato per vincere la Champions negli ultimi anni, e il Milan, che ha un curriculum enorme e ha vinto più volte la competizione. Tuttavia, è sul campo che si mostra il valore, il nome e la storia non contano».