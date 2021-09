Liverpool Milan: primo walk around dei rossoneri ad Anfield

Primo walk around del Milan ad Anfield alla vigilia del match con il Liverpool. I rossoneri hanno fatto i primi passi sul campo

Il Milan è arrivato a Liverpool nel pomeriggio, alla vigilia del ritorno in Champions League nel match contro i Reds di Klopp. I rossoneri, che in tutta la loro storia non hanno mai giocato ad Anfield, sono entrati per la prima volta nello stadio degli inglesi.

Primo walk around dunque per Stefano Pioli ed i suoi, che prendono confidenza in campo in attesa della partita di domani sera, fondamentale per cominciare con il piede giusto il percorso europeo.