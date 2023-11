Nsiala Milan: il club a lavoro per il rinnovo, a che punto è la trattativa

Il Milan si muove per blindare i propri giovani. In tal senso club a lavoro per il rinnovo di Nsiala. A che punto è la trattativa

secondo footmercato il difensore centrale della Primavera rossonera che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, è finito nel mirino diversi club di Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, ma anche squadre della Svizzera, Italia e Belgio. I rossoneri sono al lavoro per provare a trattenerlo e gli hanno offerto un triennale, ma al momento le trattativa tra le parti sono in stand-by.