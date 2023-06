Djokovic ringrazia Ibrahimovic e Giroud: «Grazie di essere venuti»

Novak Djokovic ha ringraziato Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud per aver assistito alla finale del Roland Garros del serbo

Durante la premiazione per la vittoria del Roland Garros 2023, Novak Djokovic ha ringraziato per la presenza sugli spalti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, centravanti del Milan:

«Ultimo ma non meno importante, voglio ringraziare tutte le star del calcio che sono qui… Giroud, Ibra, Mbappé, Tom Brady… voglio ringraziarvi per essere venuti qui e per avermi sostenuto».