Nostalgia Milan per Bakayoko, il centrocampista: «Che bei ricordi»

Nostalgia social per Bakayoko che con una storia su Instagram ha ricordato i bei tempi passati al Milan

Bakayoko ricorda con nostalgia i mesi passati in maglia rossonera: come evidenziato da una storia pubblicata su Instagram, il centrocampista del Chelsea ha indirettamente ribadito il proprio amore per i colori del Milan scrivendo: «Bei ricordi» in un’immagine che lo ritrae al fianco di Alessio Romagnoli.

Bakayoko è valutato dal Chelsea circa 40 milioni e guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, una cifra fin troppo alta per le nuove strategie aziendali indette da Elliott per il Milan.