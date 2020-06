Rangnick sì, ma con quale budget? Ecco i limiti di Elliott

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato dei possibili limiti imposti da Elliott a Ralf Rangnick

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato dei possibili limiti imposti da Elliott a Ralf Rangnick: «Spero che Rangnick abbia il portafoglio per spendere soldi per ottenere giocatori nei ruoli chiave e che abbiano l’esperienza che questo club merita. Elliott è un fondo speculativo, vuole vendere al miglior offerente. Vedremo come imposterà il discorso della valorizzazione dei giovani. Ma devi anche sapere che stai gestendo il Milan, a cui servono giocatori di un certo calibro. La società è quella che determina il raggiungimento degli obiettivi. Se non c’è una programmazione seria, può venire chiunque ma fallisce sempre. E’ vero che ci possono essere i soldi e che vengono spesi male, ma serve una gestione trasparente. Il Milan del passato ha raggiunto certi traguardi con una società seria e con una programmazione».