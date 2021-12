Nosotti difende Tomori: «Errore di percorso, è una certezza per il Milan»

Marco Nosotti ha parlato di Milan, soffermandosi sui risultati in Champions e sull’errore di Tomori con il Liverpool. Le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare gli ultimi risultati del Milan, Marco Nosotti ha parlato dell’eliminazione dalle coppe europee, soffermandosi anche sulla rosa rossonera.

CHAMPIONS – «L’Europa ci ha detto che il Milan sta lavorando per starci bene e a lungo. È stato depauperato contro l’Atletico per non dire altro. In campionato invece ci son tempi diversi, soprattutto per recuperare».

ROSA – «Theo Hernandez male in fase difensiva, difficile coprirlo quando sale. Mi aspetto di più soprattutto dai centrocampisti. Per Tomori, invece, è solo un incidente di percorso: la palla rimbalza male evidentemente male, è una certezza per la difesa del Milan».