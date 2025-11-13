Norvegia Estonia 4-1: Haaland manda l’Italia agli spareggi Mondiali? Il resoconto del match odierno

Norvegia Estonia 4-1: dopo 50 minuti di speranza e illusione, Haaland e compagni condannano in maniera quasi definitiva l’Italia agli spareggi mondiali

Dopo 50 minuti di illusione, la Norvegia ha spezzato le residue speranze di qualificazione diretta dell’Italia ai Mondiali 2026. La squadra guidata dal tecnico Ståle Solbakken ha superato l’Estonia per 4-1 a Oslo, nell’incontro valido per la penultima giornata del Gruppo I, ipotecando di fatto il primo posto.

Il destino dell’Italia di Gennaro Gattuso è ormai delineato: a meno di un’impresa quasi impossibile (colmare un divario enorme di differenza reti), gli Azzurri dovranno affrontare i temuti playoff di marzo.

La Valanga Norvegese: Sorloth E Haaland Implacabili

L’Estonia ha resistito solo per il primo tempo, poi la Norvegia è dilagata in soli 12 minuti. L’attaccante del Villarreal, Alexander Sørloth, ha firmato una doppietta lampo (al 50′ e 52′). Subito dopo è salito in cattedra Erling Haaland del Manchester City, autore di un’altra doppietta (al 56′ e 62′), che ha fissato il punteggio sul 4-0.

Il gol della bandiera estone, segnato da Saarma, è risultato ininfluente.

Sorteggio Decisivo Il 20 Novembre

In virtù di questo risultato, l’Italia dovrà quasi certamente accontentarsi del secondo posto in classifica. L’accesso ai Mondiali USA, Canada e Messico si deciderà negli spareggi, il cui sorteggio ufficiale si terrà giovedì 20 novembre.