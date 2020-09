Non solo Donnarumma, con Raiola si tratterà anche il rinnovo di Romagnoli

Alessio Romagnoli è “l’altro” pezzo pregiato del Milan appartenente alla scuderia di Mino Raiola: ecco la situazione rinnovo

In Casa Milan tiene banco, puntualmente come ogni estate, la questione relativa al rinnovo di Donnarumma. L’estremo difensore non è tuttavia l’unico rossonero, oltre ad Ibra il cui prolungamento è stato però già sottoscritto, assistito di Raiola che ha nella propria scuderia vanta anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli.

Romagnoli ha un contratto in scadenza nel giugno 2022, una data ancora lontana ma che non permette al Milani di fare sogni tranquilli: il capitano rossonero percepisce infatti attualmente 3,5 milioni netti l’anno e difficilmente Raiola spingerà per prolungare alle stesse cifre.