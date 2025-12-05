 Nocerino non ha dubbi: «Rabiot e Loftus-Cheek hanno...»
Connect with us

HANNO DETTO

Nocerino non ha dubbi: «Rabiot e Loftus-Cheek hanno i gol nelle gambe, lui è più di passaggio»

HANNO DETTO

Sabatini sentenzia: «La Lazio ha vinto in maniera meritata, l'errore di Leao è stato clamoroso. Sulla prestazione dei rossoneri dico questo»

HANNO DETTO

Borghi sulla Coppa Italia: «La Lazio ha meritato di vincere, l’eliminazione del Milan è una consolazione magra. Sullo scudetto...»

HANNO DETTO

Altafini analizza Lazio Milan e la lotta scudetto in Serie A: le parole dell'ex attaccante rossonero

HANNO DETTO

Pedullà boccia il primo tempo del Milan con la Lazio: «Non era una partita seria!» Allegri furioso

HANNO DETTO

Nocerino non ha dubbi: «Rabiot e Loftus-Cheek hanno i gol nelle gambe, lui è più di passaggio»

Milan news 24

Published

22 minuti ago

on

By

Nocerino

Nocerino, l’ex centrocampista del Milan analizza le caratteristiche dei mediani rossoneri per ruolo e finalizzazione

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha analizzato ai microfoni di MilanVibes le caratteristiche dei mediani attualmente presenti nella rosa del Milan in ottica finalizzazione. Secondo lui, Rabiot e Loftus-Cheek sono i giocatori che «hanno i gol nelle gambe». La capacità di inserimento è fondamentale: «chi ha l’inserimento senza palla sono più Loftus-Cheek e Rabiot».

Al contrario, il giudizio su Fofana è più cauto, in quanto viene visto come un «centrocampista di passaggio» che «non ha fatto ancora quello switch».

Sebbene Fofana offra molta «corsa, strappo», e anche Loftus abbia queste qualità, Nocerino conclude che i gol arriveranno più facilmente da Loftus-Cheek e Rabiot «per caratteristiche per come li vedo io».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.