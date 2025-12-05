Nocerino non ha dubbi: «Rabiot e Loftus-Cheek hanno i gol nelle gambe, lui è più di passaggio»

Nocerino, l’ex centrocampista del Milan analizza le caratteristiche dei mediani rossoneri per ruolo e finalizzazione

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha analizzato ai microfoni di MilanVibes le caratteristiche dei mediani attualmente presenti nella rosa del Milan in ottica finalizzazione. Secondo lui, Rabiot e Loftus-Cheek sono i giocatori che «hanno i gol nelle gambe». La capacità di inserimento è fondamentale: «chi ha l’inserimento senza palla sono più Loftus-Cheek e Rabiot».

Al contrario, il giudizio su Fofana è più cauto, in quanto viene visto come un «centrocampista di passaggio» che «non ha fatto ancora quello switch».

Sebbene Fofana offra molta «corsa, strappo», e anche Loftus abbia queste qualità, Nocerino conclude che i gol arriveranno più facilmente da Loftus-Cheek e Rabiot «per caratteristiche per come li vedo io».