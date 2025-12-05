Fofana ancora out, assente a Torino: Loftus, Ricci e non solo. Chi è avanti nel ballottaggio?

Fofana sarà ancora assente per la trasferta di Torino, c’è al momento un favorito per prendere il suo posto

Youssouf Fofana come affermato mercoledì da Allegri salterà anche la trasferta di Torino oltre che Lazio-Milan di Coppa Italia giocata ieri. Il tecnico toscano dovrà quindi valutare come sostituirlo, varie le opzioni possibili, su tutti Loftus-Cheek o Ricci.

Il centrocampista francese dovrebbe essere l’unico grande assente nella trasferta di campionato in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il resto i rossoneri dovrebbero scendere in campo con la formazione base.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, ci sarebbe effettivamente un favorito per prendere il posto di Youssouf Fofana nella gara contro il Torino guidato da mister Marco Baroni.

Il Ballottaggio a Centrocampo: Loftus-Cheek in Vantaggio

Il reparto nevralgico del centrocampo è al centro dell’attenzione, soprattutto per la necessità di sostituire l’infortunato Youssouf Fofana, il dinamico mediano. Il ballottaggio principale per affiancare il fuoriclasse croato Luka Modric e il potente francese Adrien Rabiot vede in vantaggio l’imponente inglese Ruben Loftus-Cheek sul giovane e promettente Samuele Ricci, giocatore di grande tecnica. La scelta di Loftus-Cheek garantirebbe maggiore fisicità e spinta offensiva, elementi che Allegri ritiene fondamentali contro un avversario rognoso come il Torino.

In attacco, l’obiettivo è ritrovare la cinicità mancata contro i biancocelesti in Coppa. La manovra offensiva si affiderà alla velocità dell’esterno statunitense Christian Pulisic e all’estro del fantasista portoghese Rafael Leão, due elementi chiave per scardinare la difesa granata.

La Probabile Formazione del Diavolo:

Ecco la probabile formazione del Diavolo che scenderà in campo: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.