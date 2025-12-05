MN24 – Allenamento Milan, prossimo match in trasferta Torino: domani la ripresa. Segui le ultimissime

Il Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato al timone dei rossoneri, deve leccarsi le ferite dopo la bruciante eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia per mano della Lazio di Maurizio Sarri. La sconfitta per 1-0 all’Olimpico, maturata grazie a un guizzo di Zaccagni, chiude anzitempo le ambizioni del Diavolo in questa competizione, proprio mentre il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, valuta l’impatto della squadra sul campo.

Cronaca di una Sconfitta Amara

La gara è stata caratterizzata da un primo tempo soporifero, dove l’eccessiva cautela di entrambe le squadre ha prodotto una lunga fase di studio con pochi sussulti. Nonostante il lieve turnover operato da Allegri, la squadra non ha trovato la scintilla. A centrocampo, le prove di Ricci e Jashari sono risultate didascaliche, mentre i big come Rabiot e Loftus-Cheek sono rimasti fuori dai giochi. L’unico momento degno di nota del Milan nei primi 45′ minuti è stata una mischia in area al 38′.

La ripresa ha visto i rossoneri più intraprendenti, ma la profondità in attacco è rimasta un miraggio. La chance più nitida è arrivata al 67′ con Loftus-Cheek, ma il colpo di testa è finito alto. La vera svolta mancata, però, è arrivata al 70′: l’attaccante portoghese Rafael Leao si è divorato un gol incredibile, calciando alle stelle da ottima posizione.

Il prezzo per la scarsa concretezza è stato pagato all’80′ minuto: un calcio d’angolo ha trovato l’esterno Mattia Zaccagnicolpevolmente liberissimo di insaccare di testa, siglando l’1-0 finale. L’ingresso dei subentrati Luka Modrić e Christian Pulisic ha provato a rianimare l’assalto finale, culminato con una bella parata in corner su tiro dell’americano, ma l’assalto sterile non è bastato. Per il secondo anno consecutivo, la Coppa Italia del Milan affonda all’Olimpico.

Prossimo Impegno: Testa al Torino

Non c’è tempo per recriminare. Il Milan deve subito resettare in vista del prossimo impegno di campionato. I ragazzi di Massimiliano Allegri torneranno in campo già domani pomeriggio alle 14:30 per una sessione di allenamento, preparandosi alla trasferta di lunedì sera contro il Torino. La priorità è ora concentrarsi sulla Serie A per non perdere terreno in classifica.